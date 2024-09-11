Пленные бойцы ВСУ поблагодарили русских солдат: "Спасибо за сохранённые жизни"

Бойцы ВСУ, которые попали в плен в Курской области, поблагодарили за сохранение их жизней.Украинские военнослужащие, которые были взяты в плен в Курской области, поблагодарили солдат 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за то, что те сохранили им жизни.