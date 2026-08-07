Пять человек погибли в ДТП под Екатеринбургом из-за выезда на встречку

Пять человек погибли в ДТП 7 августа в Белоярском районе Свердловской области. Авария случилась на 10-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, проходящей в обход Белоярского, сообщает Госавтоинспекция региона.
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