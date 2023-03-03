Газета.ру

8 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    База строится и это факт, так что задача СВО полное освобождение всей территории хохлостана от нациков, бандеровцев и...В Минобороны Румы...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Нет дня что бы по сводкам не проходили кто то из сотрудники, полиции, МВД, прокуратуры, судьи, силовики и т.д. Это уж...Самарский полицей...
  • Юрий Барабаш
    Бывший генпрокуро...

В Белом доме заявили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России

В Белом доме заявили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх