В Белом доме заявили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине.
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