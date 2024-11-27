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В Госдуме предложили привлекать священнослужителей при разводах

В Госдуме предложили привлекать священнослужителей при разводах

К сохранению семей при разводах стоит привлечь не только психологов, но и священнослужителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

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