В Госдуме предложили привлекать священнослужителей при разводах

К сохранению семей при разводах стоит привлечь не только психологов, но и священнослужителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии