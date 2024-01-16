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Мировое обозрение

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Убийство Гонсало Лиры – признак уничтожения оппозиции в верхушке США

Убийство Гонсало Лиры – признак уничтожения оппозиции в верхушке США

В украинской тюрьме был замучен пытками американский блоггер и журналист Гонсало Лира. Он был убит за то, что доказательно говорил правду о кровавом режиме Зеленского, в том числе – о многих его жертвах, которые экс-артист сознательно уничтожил.

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