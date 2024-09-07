У меня такая интересная история слушайте и читайте до конца! Короче говоря от меня отказались друзья 5 человек сразу прям но я зато подружился с одной девочкой ей 8 лет мне 15 лет и мы теперь дружим! она меня успокоила и мне на душе стало легко! вот так вот! поддержите меня лайком и подпиской!