"ОБЪЯВЛЕНИЕ". Экспозиция первая. Ретроспектива. Концептуальный вымысел, но это всё-таки полностью не художественное произведение. Событие настоящего времени. Основаны на реальных, предполагаемых или вымышленных событиях. Здесь тонкая грань между фактом и вымыслом. Интеллектуальные границыДалее
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