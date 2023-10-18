Аскольд
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Краткая информация

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Аскольд
18 ч.
"ОБЪЯВЛЕНИЕ". Экспозиция первая. Ретроспектива. Концептуальный вымысел, но это всё-таки полностью не художественное произведение. Событие настоящего времени. Основаны на реальных, предполагаемых или вымышленных событиях. Здесь тонкая грань между фактом и вымыслом. Интеллектуальные границы
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