Дорогие друзья, всем привет. Хочу поделиться с вами простым, но очень вкусным рецептом цветной капусты в кляре. Хрустящая снаружи и нежная внутри - такая цветная капуста понравится всем. Ингредиенты и их количество пропишу ниже, а подробности приготовления смотрите в этом видео Цветная капуста в