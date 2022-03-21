Дорогие друзья, всем привет. Хочу поделиться с вами простым, но очень вкусным рецептом цветной капусты в кляре. Хрустящая снаружи и нежная внутри - такая цветная капуста понравится всем. Ингредиенты и их количество пропишу ниже, а подробности приготовления смотрите в этом видео Цветная капуста в
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#православие #христианство #вера #религия #молитва #праздник #молитвы 22 марта в Русской Православной Церкви празднуется День памяти 40 Севастийских мучеников. Это непереходящий праздник, то есть дата его фиксирована. В этот день пекут жаворонков в день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере
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