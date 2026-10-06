Почему футболка с принтом линяет после третьей стирки - и как это проверить прямо в магазине

Почему одни принты держатся годами, а другие: три стирки

Старый добрый термотрансфер: тонкая плёнка с напечатанным изображением, которую прижимают к ткани горячим прессом. Это самый дешёвый способ. Узнать

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