Franshiza_Adonis
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Краткая информация

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Franshiza_Adonis
Почему футболка с принтом линяет после третьей стирки - и как это проверить прямо в магазине Почему одни принты держатся годами, а другие: три стирки Старый добрый термотрансфер: тонкая плёнка с напечатанным изображением, которую прижимают к ткани горячим прессом. Это самый дешёвый способ. Узнать... Далее