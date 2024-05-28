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Краткая информация
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Вариатор или автомат. Сходства и различия гидротрансформаторов от АКПП и вариаторной коробки передач.
До характерного хруста, а потом ещё чуть-чуть. Проблема затяжки болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине (маховику).
В профессиональных сервисах используют динамометрические ключи, которые регулируют усилие и практически исключают возможные проблемы. В противном случае – можно на...Далее