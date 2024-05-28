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Краткая информация

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ТрансФикс
Указал свой статус: "http://transfix.su/ - Ремонт гидротрансформатора - Ремонт гидроблока - Ремонт насоса АКПП/вариатор - Ремонт маховика - Собственное производство деталей, клапанов"
ТрансФикс
Вариатор или автомат. Сходства и различия гидротрансформаторов от АКПП и вариаторной коробки передач.
ТрансФикс
До характерного хруста, а потом ещё чуть-чуть. Проблема затяжки болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине (маховику).

В профессиональных сервисах используют динамометрические ключи, которые регулируют усилие и практически исключают возможные проблемы. В противном случае – можно на
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ТрансФикс
Как работает блокировка гидротрансформатора, каковы симптомы её износа и причины.

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