До характерного хруста, а потом ещё чуть-чуть. Проблема затяжки болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине (маховику).





В профессиональных сервисах используют динамометрические ключи, которые регулируют усилие и практически исключают возможные проблемы. В противном случае – можно на

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