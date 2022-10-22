Указала свой статус: "🔸 Эксперт метода «Фомула Персональных ЦВЕТОВ по дате рождения» ⠀🔸 Хозяйка Швейной Студии,шью более 25 лет ⠀🔸С удовольствием работаю,развиваюсь, творю ⠀🔸Мама 9 детей 🔶Я активная, занимаюсь любимым делом, чувствую себя привлекательной и счастливой КАК К ЭТОМУ ПРИШЛА? • Осознала Силу ЭНЕРГИИ ЦВЕТА • Определила свои ЦВЕТА по дате рождения, обучившись у эксперта цветотерапии ⠀• Окружаю себя вещами,создаю гардероб, оформляю интерьер в «своих цветах». • Сейчас я довольна собой,живу в гармонии с миром,легко обретаю полезные связи ❤️ ХОТИТЕ ТАКЖЕ? 🔸 Узнайте «Формулу Персональных ЦВЕТОВ по дате рождения»: ⠀🔸Подходит для мужчин и женщин любого возраста. 💚 Мой «Разбор» ТОЧНО работает: •В его основе лежит авторская методика эксперта,известного в Европе,РФ. ⠀•Метод я опробовала на себе,есть отзывы клиентов (см. посты). ⠀ УЗНАВ«ФОРМУЛУ Персональных ЦВЕТОВ » в рамках выбранной услуги,вы сможете: 🔸Узнать всё о применении «ваших цветов» при выборе одежды,создании личного Бренда,построения визуала вашего блога или сайта. ⠀Станете выглядеть уникально,уверенно, интересно для коллег/партнёров. Будете притягивать с помощью ЦВЕТА нужных людей. 🔸Заказать пошив Ресурсного постельного белья в «ваших тонах» из 💯хлопка. ⠀Купив белье,вы оцените качество пошива, прочность швов,яркость красок. ⠀Будете с радостью нежить своё тело, прекрасно высыпаться,отдыхать, восстанавливать силы,заряжаться энергией за счёт ЦВЕТА. ⠀ ПОЧЕМУ МЕНЯ ВЫБИРАЮТ: 🔸Я создатель Ресурсного постельного белья. 🔸Профессионально шью,полностью отшиваю свой гардероб с 13 лет 🔸Стильно моделирую,конструирую,шью одежду.Обучаю Обращайтесь!