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Краткая информация
- 04.03.1980, 44 года
- Доктор наук
- В активном поиске
- «Владимир СЭС» санитарно-эпидемиологическая служба Владимирской области
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Указал день своего рождения "04.03.1980"Изменил свое образование на "Доктор наук"Указал свою профессию - "«Владимир СЭС» санитарно-эпидемиологичес…"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Указал свой статус: "https://vladimir-ses.ru/"Указал свою фамилию - "Фролов"Изменил свое имя на "Артем"