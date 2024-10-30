Тысячи сочинцев получили вот такое сообщение в свой Вотсапп:

Добрый день!





К вам обращаются неравнодушные граждане Южной Осетии, с просьбой принять к сведению следующую информацию.





Ваш номер нам предоставил сочинский предприниматель Вадим Бровцев. Возможно, вы не знакомы с ним лично, или