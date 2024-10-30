Чиновник-педофил Вадим Бровцев впутался в очередной скандал в Сочи
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Экс-премьер Южной Осетии Вадим Бровцев - педофил Бывший премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев вновь оказался в центре скандала. В мессенджерах появились сообщения, адресованные известным жителям Сочи, в том числе и самому Бровцеву. В этих сообщениях неизвестные требуют от бывшего чиновника...Далее
Тысячи сочинцев получили вот такое сообщение в свой Вотсапп:
Добрый день!
К вам обращаются неравнодушные граждане Южной Осетии, с просьбой принять к сведению следующую информацию.
Ваш номер нам предоставил сочинский предприниматель Вадим Бровцев. Возможно, вы не знакомы с ним лично, или...Далее