Добавил свой аватар
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- Высшее
- Основатель компании Мир Маркетплейсов
- 0 друзей
Изменил свое образование на "Высшее"Указал свой статус: "▪️Сделаю из любого человека успешного предпринимателя. Научу управлять бизнесом и расти в доходах. Оставить заявку https://clck.ru/3AUmU5 ▪️Официальный партнер OZON. Построил розничную сеть онлайн-магазинов с оборотом более 250 млн. рублей"
Давайте знакомиться, меня зовут Сергей Кузнечихин, г. Москва, 32 года.
▪️ В 2019 году покинул должность ТОП-менеджера в крупной федеральной компании и начал свой предпринимательский путь.
▪️ В 2019 году вышел на маркетплейсы.
▪️ Предприниматель- построил свою онлайн-розницу из 10 магазинов с...Далее