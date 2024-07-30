Сергей Кузнечихин
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Краткая информация

  • Высшее
  • Основатель компании Мир Маркетплейсов
  • 0 друзей
Сергей Кузнечихин
Изменил свое образование на "Высшее"Указал свой статус: "▪️Сделаю из любого человека успешного предпринимателя. Научу управлять бизнесом и расти в доходах. Оставить заявку https://clck.ru/3AUmU5 ▪️Официальный партнер OZON. Построил розничную сеть онлайн-магазинов с оборотом более 250 млн. рублей"
Сергей Кузнечихин
Давайте знакомиться, меня зовут Сергей Кузнечихин, г. Москва, 32 года.
▪️ В 2019 году покинул должность ТОП-менеджера в крупной федеральной компании и начал свой предпринимательский путь.

▪️ В 2019 году вышел на маркетплейсы.

▪️ Предприниматель- построил свою онлайн-розницу из 10 магазинов с
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