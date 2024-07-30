Давайте знакомиться, меня зовут Сергей Кузнечихин, г. Москва, 32 года.

▪️ В 2019 году покинул должность ТОП-менеджера в крупной федеральной компании и начал свой предпринимательский путь.





▪️ В 2019 году вышел на маркетплейсы.





▪️ Предприниматель- построил свою онлайн-розницу из 10 магазинов с