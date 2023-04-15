Указал день своего рождения "02.04.1987"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "ООО "Рядный двигатель" — один из ведущих…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://rdmotors.ru/"Указал свою фамилию -Далее
Краткая информация
- 02.04.1987, 36 лет
- Высшее
- В браке
- ООО "Рядный двигатель" — один из ведущих поставщиков запасных частей и комплектующих для рядных двигателей (дизельных и газовых) от крупнейших производителей: ЯМЗ, WEICHAI, YUCHAI. На официальном сайте компании - Rdmotors.ru представлен по доступным ценам широкий ассортимент продукции, которая включает двигатели, механические и автоматические КПП, запчасти и комплектующие, выпускаемые под собственным брендом Dinamika Parts.
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