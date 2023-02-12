Александр Шиянов
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АШ
Александр Шиянов
Краткая информация
18.02.1967, 55 лет
В браке
1 друг
АН
АШ
Александр Шиянов
1 д.
Изменил семейное положение на "
Женат
"
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АШ
Александр Шиянов
1 д.
Указал день своего рождения "
18.02.1967
"
Напишите мнение, будьте первым
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