Изменила семейное положение на "В активном поиске"
Краткая информация
- 21.05.1996, 25 лет
- В активном поиске
- 0 друзей
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Указала день своего рождения "21.05.1996"Указала свой статус: "Всем привет! Мне 25 лет и я ищу новые знакомства, друзей и вторую половинку. Хочется найти людей, с которыми можно кататься на самокате, есть сладкую вату, прыгать в батутном центре и получать лёгкие эмоции. Вокруг столько до жути "Взрослых" людей, что аж бесит. Давайте будем проще 🤣🤪.
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