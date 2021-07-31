Указала день своего рождения "21.05.1996"Указала свой статус: "Всем привет! Мне 25 лет и я ищу новые знакомства, друзей и вторую половинку. Хочется найти людей, с которыми можно кататься на самокате, есть сладкую вату, прыгать в батутном центре и получать лёгкие эмоции. Вокруг столько до жути "Взрослых" людей, что аж бесит. Давайте будем проще 🤣🤪.