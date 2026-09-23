Йога Мудрасана - это больше, чем просто наклон вперёд. Это жест принятия, внутренней устойчивости и глубокого духовного пробуждения. Эта мощная асана поддерживает здоровье позвоночника, успокаивает ум и гармонизирует внутреннюю энергию. Чтобы узнать больше, посетите: https://mrityunjayyogpeeth.com/
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Краткая информация
- 01.01.1995, 31 год
- Подготовка учителей йоги
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