mrityunjay yogpeeth
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Краткая информация

  • 01.01.1995, 31 год
  • Подготовка учителей йоги
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mrityunjay yogpeeth
Йога Мудрасана - это больше, чем просто наклон вперёд. Это жест принятия, внутренней устойчивости и глубокого духовного пробуждения. Эта мощная асана поддерживает здоровье позвоночника, успокаивает ум и гармонизирует внутреннюю энергию. Чтобы узнать больше, посетите: https://mrityunjayyogpeeth.com/