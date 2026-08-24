Финал, который не стал финалом: решение с судебным «копипастом» отменено, но «искусственный долг» остался Когда 18 апреля 2025 года судья Самороковская публично зачитала резолютивку, лишавшую ответчиц наследства, для них началась не просто процессуальная буря — ещё до вступления решения в силу они... Далее
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Деньги после смерти: почему наследницы оспаривают действия нотариуса и судов Это расследование о том, как нотариус Юлия Крылова выдала свидетельства на давно потраченные деньги, судьи высших инстанций её поддержали, эксперты Минюста нашли в решениях Фемиды дословные совпадения с текстом возражений... Далее
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