АДВОКАТ БЕЛАВИН
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Краткая информация

  • 28.06.1975, 48 лет
  • В браке
  • 0 друзей
АДВОКАТ БЕЛАВИН
14 ч.
Реализуя грубый захват фармацевтического рынка в интересах СВОИХ подконтрольных структур и паралельно смещение главы региона, аппарат СК слепил фуфлыжное уголовное дело и отправил на каторгу до глубокой старости замечательного человека Ивана Александровича Белозерцева.

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