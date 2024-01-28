Реализуя грубый захват фармацевтического рынка в интересах СВОИХ подконтрольных структур и паралельно смещение главы региона, аппарат СК слепил фуфлыжное уголовное дело и отправил на каторгу до глубокой старости замечательного человека Ивана Александровича Белозерцева.
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