Что нового у пенсионера ? Сижу за компом . В Я.Кью рейтинг вырос за 1к , первый чахлый снег с дождём выпал и уже растаял . На прогулку придётся одеться по - зимнему.Да , вот зарегистрировался в МИРТЕСЕН , от Дзена уже подташнивает . Почитал кое -что , нормально . Что понравилось - подпишусь . Пока