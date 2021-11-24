Указал день своего рождения "27.09.1946"Изменил свое образование на "Высшее"Изменил семейное положение на "Женат"
Краткая информация
- 27.09.1946, 75 лет
- Высшее
- В браке
- 0 друзей
Добавил свое фото обложки
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Что нового у пенсионера ? Сижу за компом . В Я.Кью рейтинг вырос за 1к , первый чахлый снег с дождём выпал и уже растаял . На прогулку придётся одеться по - зимнему.Да , вот зарегистрировался в МИРТЕСЕН , от Дзена уже подташнивает . Почитал кое -что , нормально . Что понравилось - подпишусь . Пока