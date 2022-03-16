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ГК «ТОПОЛ-ЭКО» - производитель очистных сооружений в России. Один из известных брендов компании – автономная канализация ТОПАС. Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» оказывает полный спектр услуг, от подбора очистного сооружения до установки в грунт. Монтаж автономной канализации ТОПАС как и монтаж септика
Уважаемые дама и господа, сообщаем вам, что компания «ТОПОЛ-ЭКО» добавлена в национальный реестр отраслевых проектировщиков Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. В реестр входят организации, осуществляющие проектно-изыскательные работы в сфере реконструкции, модернизации и
Дорогие друзья! С 22 по 24 марта в городе Тюмень, по адресу: улица Севастопольская, дом 12 состоится специализированная выставка «Строительство и архитектура». Приглашаем вас посетить наш стенд №11. Заказать приглашение можно по ссылке: https://stroyexpo72.timepad.ru/event/1946229/#register
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