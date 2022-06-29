Краткая информация

  • Высшее
  • Клинический психолог. Психолог-сексолог. Регрессолог.
  • 1 друг
Ирина Вернигорова

Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Клинический психолог. психолог-сексолог.…"Указала свой статус: "Клинический психолог. Регрессионный терапевт."

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Ирина Вернигорова

❗❗❗ 02 июля в 10 часов по мск ❗❗❗ Приглашаю всех желающих в регрессионное групповое онлайн путешествие к ИСТОКАМ своей жизни.🚀🚀🚀 В этом удивительном путешествии у вас будет возможность устранить все негативные влияния на вашу сегодняшнюю жизнь, связанные с вашим зачатием и рождением. Групповое

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