❗❗❗ 02 июля в 10 часов по мск ❗❗❗ Приглашаю всех желающих в регрессионное групповое онлайн путешествие к ИСТОКАМ своей жизни.🚀🚀🚀 В этом удивительном путешествии у вас будет возможность устранить все негативные влияния на вашу сегодняшнюю жизнь, связанные с вашим зачатием и рождением. Групповое