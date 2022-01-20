Указал день своего рождения "21.01.1987"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Указал свой статус: "Блондин,голубоглазый,193 рост.7 лет занимался спортом,всемирная федерация Тхэквондо. Учился на повара,хорошо готовлю,уважаю хип-хоп,иногда под настроение пишу стихи. Не люблю пафос ибо сам не пускаю пыль в глаза.Разносторонний,общительный,добрый,обожаю детей😉 С чувством юмора,внимательный,заботливый,знаю чего хочу,с характером лидера.Манипулятор😳😏 В общем... Прекрасен как никто😎