Краткая информация

  • 18.12.1985, 37 лет
  • Специальное
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей

Водородный термос для здоровья - это не только удобно, но и полезно. Водород насыщает полезными веществами не только воду, но и напитки, соки, чай, которые вы нальете. Более подробно по ссылке: https://biospectrum.shop/catalog/generatory-vodorodnoy-vody/hydrogen-flask

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Цель медитации, не только в избавлении мозга от мыслей. Медитация - это намного глубже. Она помогает изменить ваш образ мышления. Подробнее об этом по ссылке: https://niketan108.com/articles/meditatsiya/49666-v-chem-smysl-meditacii.html

В чем смысл медитации, основный смысл медитирования

Указала день своего рождения "18.12.1985"Изменила свое образование на "Специальное"Изменила семейное положение на "Не замужем"

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