Королев Алексей Иванович — актёр из Великого Новгорода. Родился 19 февраля. В 2024 году снимался в фильмах «Морозы и Алмазы», «Поймай меня», «Кордон», «Дикарка», «Роман с секретом».

Также исполнил роль Мистера Оттера в постановке «Эльзи в Нью-Йорке» по мотивам новеллы О. Генри.

С 2024 года работает