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Краткая информация
- 19.02.1985, 39 лет
- Среднее
- В браке
- Актер
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Работа над спектаклем "Дед Матвей" идет полным ходом! Мы с нетерпением ждем премьеры этого удивительного произведения, которое мы создаем с огромной любовью и преданностью. Наш режиссер и руководитель театра Елена Есенина вкладывает в этот спектакль всю свою душу и талант, и мы с гордостью следуем...Далее
Королев Алексей Иванович — актёр из Великого Новгорода. Родился 19 февраля. В 2024 году снимался в фильмах «Морозы и Алмазы», «Поймай меня», «Кордон», «Дикарка», «Роман с секретом».
Также исполнил роль Мистера Оттера в постановке «Эльзи в Нью-Йорке» по мотивам новеллы О. Генри.
С 2024 года работает...Далее