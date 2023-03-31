Рассказывание историй — это древняя форма искусства, которая веками использовалась для развлечения, обучения и вдохновения. Это мощный инструмент, который можно использовать для связи с людьми на более глубоком уровне, чем просто факты и цифры. Истории способны эмоционально взволновать нас и дать

Далее