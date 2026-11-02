Вот так теперь выглядит форма онлайн записи на прием в любой из органов прокуратуры РФ. Попытался записаться на прием к Саратовскому областному прокурору. Сказали, что сначала надо посетить замов. Посетил, отдал заявление, причем ничего не оформили, подписи не поставили. Через месяц спросил, что с... Далее
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