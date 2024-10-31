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Краткая информация
- 12.10.1990, 34 года
- Высшее
- Есть пара
- Программист
- 0 друзей
Указал день своего рождения "12.10.1990"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Программист"Изменил семейное положение на "Есть подруга"Указал свою фамилию - "Громов"Изменил свое имя на "Антон"Указал свой псевдоним - "AntonGroom"