Указал день своего рождения "12.10.1990"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Программист"Изменил семейное положение на "Есть подруга"Указал свою фамилию - "Громов"Изменил свое имя на "Антон"Указал свой псевдоним - "AntonGroom"