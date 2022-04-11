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От российской философии к Русскому Мироведению-------------------------------------------------------------- Земное человечество последние десятилетия переживает СИСТЕМНЫЙ цивилизационный кризис. К глобальному экологическому кризису новое столетие прибавило также глобальный финансово-экономический
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