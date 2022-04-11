Тайна главного вопроса Понимание СУТИ требует видеть «Изменения в постоянстве и постоянство в изменениях» Хроники Акаши Мы не научились ДУМ-ать Просто, Каждый просто РАЗ-мышлять привык, Потому мы не проникли в тайну главного вопроса - Что в начале было Слово? Числа? Свет? Или Язык? Постоянства в