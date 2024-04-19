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https://ocenka-men.ru/ Стратегическая значимость экспертной оценки имущества для экономического развития В условиях динамично развивающейся экономики России, точность и надежность экспертной оценки имущества становятся все более значимыми. Этот процесс не просто помогает устанавливать реальную
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