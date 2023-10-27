Игорь Богин
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Краткая информация

  • 15.06.1966, 57 лет
  • Кандидат наук
  • В браке
  • психолог, философ, культуролог, тайцзы-цюань
  • 0 друзей
Игорь Богин
3 д.
Указал день своего рождения "15.06.1966"Изменил свое образование на "Кандидат наук"Указал свою профессию - "психолог, философ, культуролог, тайцзы-ц…"Изменил семейное положение на "Женат"
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Игорь Богин
3 д.
Всем прекрасного дня!
Только наши мысли способны принести нам вред. Нет другой силы, способной причинить нам боль и страдания. Мы можем думать, что есть внешние силы, которые не зависят от нас и которые способны нас разрушить. Но мир лишь отражает наше состояние. На внутреннюю агрессию или страх
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Картина дня

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