Указал день своего рождения "15.06.1966"Изменил свое образование на "Кандидат наук"Указал свою профессию - "психолог, философ, культуролог, тайцзы-ц…"Изменил семейное положение на "Женат"Далее
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Краткая информация
- 15.06.1966, 57 лет
- Кандидат наук
- В браке
- психолог, философ, культуролог, тайцзы-цюань
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Всем прекрасного дня!
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