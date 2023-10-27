Всем прекрасного дня!

Только наши мысли способны принести нам вред. Нет другой силы, способной причинить нам боль и страдания. Мы можем думать, что есть внешние силы, которые не зависят от нас и которые способны нас разрушить. Но мир лишь отражает наше состояние. На внутреннюю агрессию или страх

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