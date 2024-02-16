Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "пенсионер"Указал свой статус: "Я Сибиряк. Женат . Двое сыновей. Два внука и две внучки"Указал свою фамилию - "Ларионов"
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Краткая информация
- Специальное
- пенсионер
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