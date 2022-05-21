Указал свой статус: "Композитор, аранжировщик, саундпродюсер. ★ Создание песен, музыка для фильмов, аранжировки и ремиксы. ★ Работы: https://youtu.be/AqVB-LrHXVs ★ Сайт: https://konovalovmusic.ru"
Краткая информация
- 10.05.1973, 49 лет
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