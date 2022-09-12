Тесть отца Ракхаля был поклонником Бога. Он спросил Учителя: "Господин, может человек постичь Бога ведя жизнь домохозяина?" Учитель (с улыбкой): "Почему нет? Живите в мире как рыба, зарывающаяся в ил. Она живет в иле, но сама остается незапятнанной. Или живите в мире как безнравственная женщина.