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Краткая информация
- 20.04.1961, 63 года
- Специальное
- Есть пара
- свободный художник
- 0 друзей
Указала день своего рождения "20.04.1961"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "свободный художник"Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свою фамилию - "Конышева"Изменила свое имя на "Оксана"Указала свой псевдоним - "Оксана"