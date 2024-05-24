Указала день своего рождения "20.04.1961"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "свободный художник"Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свою фамилию - "Конышева"Изменила свое имя на "Оксана"Указала свой псевдоним - "Оксана"