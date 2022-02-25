💥 Группа компаний «Велунд Сталь» приветствует вас на нашем аккаунте! 🕊 Скандинавы и западногерманские племена почитали мифического бога Велунда - покровителя кузнецов и ювелиров. Легенда гласит, что он наделял волшебными свойствами оружие и украшение. Также, по легенде он выковал себе крылья.