Изменил свою профессию на "🔥 Производитель и поставщик металлопрока…"
Краткая информация
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💥 Группа компаний «Велунд Сталь» приветствует вас на нашем аккаунте! 🕊 Скандинавы и западногерманские племена почитали мифического бога Велунда - покровителя кузнецов и ювелиров. Легенда гласит, что он наделял волшебными свойствами оружие и украшение. Также, по легенде он выковал себе крылья.
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