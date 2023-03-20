Изменил свою фамилию на "Григорий"Изменил свое имя на "Романовский"Далее
Краткая информация
- 23.08.1968, 54 года
- Доктор наук
- Ничего серьёзного
- экстрасенс таролог
- 0 друзей
таро Обучение и гадание любовной магии Приворотыответы на волнующие вопросы;предсказание будущего;гадание на воске, на свечах;гадание по фото на расстоянии;гадание на картах Таро, Ленорман, игральных;Гадание и обучение :☯️ +7 926 549 21 00 Романовский Григорий Викторович Более 45 лет я работаю вДалее
Если у вас резко ухудшилось самочувствие - на вас может быть порча или могли наслать негатив. В таких случаях нужно чистить карму и снимать порчу. Также снимаю родовое проклятье.
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руны Мощная энергетическая защита (ставлю сильнейшую защиту, действие которой длится от года до трех лет3. Чистка/экзорцизм (снимаю сглазы, порчи, проклятия, привороты, убираю некропривязки и подселенных сущностей, и т.д.).Диагностика (определяю наличие наведенных или родовых порчей, проклятий,Далее