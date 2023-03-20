Если у вас резко ухудшилось самочувствие - на вас может быть порча или могли наслать негатив. В таких случаях нужно чистить карму и снимать порчу. Также снимаю родовое проклятье.

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