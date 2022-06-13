Крутикова Диана Андреевна 13-го июня 2022-го VK: diana8686 Почта: diana8686@yandex.ru #АДРЕНАЛИНПОНЕДЕЛЬНИКА А ведь за окном (когда вот так мирно сидишь себе на кухне и, попивая чуть остывший финско-шведский, - то есть торговой марки из "Финно-Шведий", - кофеек, заодно глазами своими любуясь