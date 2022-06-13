Крутикова Диана Андреевна 13-го июня 2022-го VK: diana8686 Почта: diana8686@yandex.ru #АДРЕНАЛИНПОНЕДЕЛЬНИКА А ведь за окном (когда вот так мирно сидишь себе на кухне и, попивая чуть остывший финско-шведский, - то есть торговой марки из "Финно-Шведий", - кофеек, заодно глазами своими любуясь
Краткая информация
- 0 друзей
Крутикова Диана Андреевна г. Ломоносов VK: diana8686 Почта: diana8686@yandex.ru 12-го июня 2022-го Почувствовала себя опытной преферансисткой... Каюсь, просто мимолётная фантазия, мелькающая даже, вне пространства и времени, но, извиняюсь, "вылезшая" на поверхность... От переизбытка всех этих
Крутикова Диана Андреевна Г. Ломоносов VK: diana8686 Ах... Я не согласна, категорически не согласна с Вашим, дорогие мои близкие подруги, равно как и прочие искренние друзья, заведомо ошибочным мнением: реальность (чуть было не написала "реальная реальность", словно "масло масленное") в моих
Крутикова Диана Андреевна Директор магазина "Пятёрочка" по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д.12 Тел.: 7 9819665446 Почта: diana8686@yandex.ru Половина восьмого, "закатно"... Вечереет... Одним словом - "Июнисто"... Шумно... Устала? Ах!... Да!... Тело мое перешагивает черту, отделяющее рабочее
Здравствуйте, меня зовут Крутикова Диана Андреевна Я работаю директором магазина "Пятерочка" в городе Ломоносов (микрорайон Санкт-Петербурга) по адресу: ул. Победы, д.21 #TriinLinamagi @protonmail.com #tatjana .choudhary @protonmail.com Тел.: 7 9819665446 Почта.: diana8686@yandex.ru Двадцать