Ночью 10 июля был потушен крупный пожар на улице Коммунарной в городе Вольске Саратовской области. Сообщение о происшествии на пульт службы спасения поступило накануне в 21.29. Произошло возгорание мусора в овраге, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали
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В Марксе жители встревожены поведением мужчины, появившегося на улицах без нижнего белья в коротком женском платье и с цветочком на голове. Снимок эксгибициониста опубликовали администраторы группы “Общественное мнение Маркса” ВКонтакте. По сообщению очевидцев, этого мужчину видели возле районной
Гонорар Би-2 за 15 минут выступления на Суперкубке составил €50К плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four seasons. Все расходы оплатили наличными по прямому распоряжению Александра Беглова.
Болельщики освистали Би-2 во время выступления на матче Суперкубка в Петербурге за позицию музыканта по Крыму и Донбассу После матча «Зенита» и «Спартака» на либеральных музыкантов обрушилась волна народного гнева. https://vk.com/chapaevmedia
Несколько женщин пострадали от «наркотиков-насильников» на фестивале социал-демократов в Германии. По меньшей мере девять женщин в Германии подверглись воздействию так называемых “препаратов для изнасилования на свидании” на мероприятии, которое проводилось только по приглашению канцлера Олафа