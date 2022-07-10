Несколько женщин пострадали от «наркотиков-насильников» на фестивале социал-демократов в Германии. По меньшей мере девять женщин в Германии подверглись воздействию так называемых “препаратов для изнасилования на свидании” на мероприятии, которое проводилось только по приглашению канцлера Олафа