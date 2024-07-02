Указал день своего рождения "13.03.2015"
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Краткая информация
- 13.03.2015, 9 лет
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Представительские услуги компании «FEDERAL TRANS LOGISTICS» Богатый опыт сотрудничества с крупными региональными компаниями показал, что в процессе своей деятельности фирмы часто сталкиваются с рядом проблем на этапе проведения закупок, переговоров и транспортировки товаров. Причинами часто...Далее
Услуга складского хранения от компании «FEDERAL TRANS LOGISTICS» Предлагаем как крупным предприятиям, так и частным лицам услуги временного хранения груза в рефрижераторных и сухих контейнерах на современном оборудованном складе. Основной задачей складской логистики является расчет товарных запасов...Далее
«FEDERAL TRANS LOGISTICS» является логистической компанией, которая поможет вам осуществить доставку имущества в любое место и регион России, а также в зарубежные страны. Мы гарантируем безопасность и надежность транспортировки с соблюдением всех требуемых нормативов.
Железнодорожные перевозки...Далее
Транспортно-логистическая компания полного цикла
Контейнерные перевозки, сборные грузы из Москвы в Сибирь и на Дальний Восток. Терминальная обработка грузов, в том числе негабаритных