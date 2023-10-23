VK Play
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Краткая информация

  • Игры, развлечения
  • 0 друзей
VK Play
6 ч.
VK Play является русской платформой, предназначенной для тех, кто увлекается играми, разработкой игр и созданием контента. Мы предлагаем стриминг, киберспорт, возможность взаимодействия с другими единомышленниками, а также каталог игр и облачный гейминг.
VK Play
6 ч.
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