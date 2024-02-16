РУСТЭМ СУЛТАНОВ - КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАПЫ 👉SMOOTH-ДЖАЗ // RUSTEM SULTANOV - DADDY'S LULLABY 👉SMOOTH-JAZZ // Папа тихо поет сыну колыбельную перед сном. Мама замерла и слушает. Женское счастье. Семейная идиллия. // Музыка, исполнение: Рустэм Султанов // Слова: Борис Орлов // Produced by : Simon Novsky...Далее
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Краткая информация
- 01.10.1961, 62 года
- Высшее
- В браке
- Композитор, исполнитель
- 0 друзей
Rustem Sultanov - Небесный перрон (Heavenly perron) - памяти И.Талькова, А.Шевченко, А.Сапунова // RUSTEM SULTANOV - HEAVENLY PERRON 👉INDIE ROCK // Мы, Борис Орлов и я, соавторы. Мы посвятили нашим друзьям песню «Небесный перрон». Мои друзья - Игорь Тальков и Саша Шевченко, Бориса - Андрей...Далее
РУСТЭМ СУЛТАНОВ - МАСКА и ГРАЦИЯ 👉SMOOTH-ДЖАЗ // RUSTEM SULTANOV - MASK and GRACE 👉SMOOTH-JAZZ // История в джазе. На маскараде появилась неизвестная женщина в шикарном красном платье и маске. Все господа встают. За ней начинается настоящая охота. Все делают ей комплименты в надежде завоевать ее...Далее
РУСТЭМ СУЛТАНОВ - ВДРУГ УПАЛА ЗВЕЗДА [LYRIC] 👉ИНДИ-ПОП // RUSTEM SULTANOV - SUDDENLY A STAR FALLED [LYRIC] 👉INDI-POP // Когда с небосвода срывается и летит к земле ночная звезда, нужно непременно загадать желание, самое сокровенное, и свято верить, что оно обязательно сбудется. // Авторы: Рустэм...Далее
ПЕРВЫЙ РАССВЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ - Рустэм Султанов [LYRIC] 👉ИНДИ-РОК // THE FIRST DAWN AFTER THE WAR - Rustem Sultanov [LYRIC] 👉INDIE-ROCK // Рок-извещение от том, что война закончится внезапно. И будет первый рассвет, тишина, чистое небо и новое солнце. // Авторы: Рустэм Султанов/Борис Орлов //...Далее