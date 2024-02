ПЕРВЫЙ РАССВЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ - Рустэм Султанов [LYRIC] 👉ИНДИ-РОК // THE FIRST DAWN AFTER THE WAR - Rustem Sultanov [LYRIC] 👉INDIE-ROCK // Рок-извещение от том, что война закончится внезапно. И будет первый рассвет, тишина, чистое небо и новое солнце. // Авторы: Рустэм Султанов/Борис Орлов //

