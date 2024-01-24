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Краткая информация
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Имя его — Янус. И он бог, языческий, древнеримский, очень древний. Римляне верили в него еще до того, как стали поклоняться Юпитеру, и в те времена именно двуликий Янус был верховным богом. Понятно, что поклонялись не просто бестелесному существу, а определенному “сектору знания”, который он –...Далее