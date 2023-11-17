Указала свой статус: "Наверное, многие спросят меня: "Как случилось, что я к вере пришел?" Занесло сильно меня… Вот и попал в беду. С какого момента - до конца сам не знаю… Погибал, лгал, предавал, умирал, был на краю, жить хотелось. Только к 30-ти годам взялся за ум. Стал спасать себя. Сначала тело (от всего того, что разрушает и оскверняет его). Потом о душе задумался.





Порой сложно приходится, потому что надо преодолевать себя: страсти бурлят, кипят - ужас, караул! Тогда молюсь: «Господи, помилуй!» Помогает.





Не помню о своем прошлом почти ничего, кроме того, что это был полный бред. Не помню вчерашний день и помнить не хочу. Я устремлен вперед. У меня вечность впереди. Как сказал мой любимый Петр Мамонов (ему Царство Небесное): «День прошел - и я стал ближе к Господу Богу». С Ним и общаюсь - больше, чем с сыновьями теперь…





Каждый человек - это образ Божий, каждый - икона. В течение жизни мы наживаем хорошее и плохое. Но все мы - божьи создания и самой жизнью влияем на свой образ. У меня на лице все мои пороки, горести, радости написаны. И лица наши, и тела - все по нашей жизни.





Дух творит себе формы. И нет понятия «если бы». Потому что все волосы у человека посчитаны. Но выбор у него есть. И делать его нужно каждый день - сначала умом, потом сердцем. Выбрать эту жизнь и пройти по ней до конца. Вот какая схема! У пьяницы цирроз печени - это что, Бог его наказал? Это он сам выбрал! Если бы я блудил, пил, курил и другое - уже бы давно сдох. Слава Богу, понял, что надо завязывать. Из-за вредных страстных привычек потерял уже какую-то часть своей жизни. Но главное - что понял!

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