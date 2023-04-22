Изменил свое фото обложки
Краткая информация
Доброго времени суток. Я подписалась на вашу страничку ВКонтакте. Жду на своих профильных страничках ВКонтакте - знакомьтесь с опубликованными материалами, подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения, любую обратную связь. Ссылки:Далее
Доброго времени суток! Рада приветствовать вас ! Для начала - давайте познакомимся. Я - Касьянова Елена Владимировна. Город детства - Магнитогорск, крупный промышленный (металлургический) и исторический центр, он очень дорог мне как память и о родителях, и о многих хороших людях. Некоторые знакомыеДалее
Пусть не удивляет обилие фотографий с видами природы - такая красота никого не может оставить равнодушным. Здесь есть и виды Сургута.
Доброго дня всем !