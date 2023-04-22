Доброго времени суток! Рада приветствовать вас ! Для начала - давайте познакомимся. Я - Касьянова Елена Владимировна. Город детства - Магнитогорск, крупный промышленный (металлургический) и исторический центр, он очень дорог мне как память и о родителях, и о многих хороших людях. Некоторые знакомые

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