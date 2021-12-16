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Лучший колледж в области. По итогам Национального конкурса «Лучший колледж РФ - 2021» Великоустюгский многопрофильный колледж стал Лауреатом среди профессиональных учебных заведений Вологодской области! Поздравляем команду ВУМК с достижением! Гордимся! 👍

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Дед Мороз попал в больницу! Нет, Зимний Волшебник не заразился заморским коронавирусом. Все куда радостнее. В преддверии Нового Года Дедушка Мороз решил навестить детей, которые находятся на лечении в Великоустюгской ЦРБ.

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