Дед Мороз попал в больницу! Нет, Зимний Волшебник не заразился заморским коронавирусом. Все куда радостнее. В преддверии Нового Года Дедушка Мороз решил навестить детей, которые находятся на лечении в Великоустюгской ЦРБ.