https://socialjet.pro/ - В итоге купил здесь. Подсказали быстро где нормальный трафик, и какие категории подойдут для моего сайта и соц. сети. Думал, что это все сложно, а оно вона как. Быстро и выгодно)
У кого-нибудь есть телеграмм каналы? Подскажите пожалуйста, где можно нормальную рекламу купить, у меня нет канала, но хотелось бы купить на каком-нибудь)
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Указал день своего рождения "21.06.1988"Указал свою фамилию - "Ромаров"Изменил свое имя на "Алексей"Указал свой псевдоним - "alexeiromarov"