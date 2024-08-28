Столкнулся с такой проблемой. Долго искал, обзванивал. Нашел (это не реклама, просто совет): трехдверный шкаф из массива дерева. Могу порекомендовать Verdi из массива дуба. Вот контакт: +7 996 442 41 01. Найти можно на сайте Massiv-Mebel.rf.