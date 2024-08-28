Столкнулся с такой проблемой. Долго искал, обзванивал. Нашел (это не реклама, просто совет): трехдверный шкаф из массива дерева. Могу порекомендовать Verdi из массива дуба. Вот контакт: +7 996 442 41 01. Найти можно на сайте Massiv-Mebel.rf.
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Краткая информация
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Девочки, столкнулась с такой проблемой. Долго искала подходящее средство для себя и чудом нашла его. Серум просто спас мою кожу! Искала на Ozon, можете найти через поиск в Яндексе: skin transformation. Рекомендую от всей души https://skin-transformation.ru/