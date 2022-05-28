Здравствуйте, меня зовут Gene Meeli Eelmaa! Мой хэштег #GeneMeeliEelmaa ... У меня в русском городе Ломоносов есть подруга по переписке в социальной сети... Ее зовут - Тупикова Наталья Владимировна... Она работает в администратором торговли в местном магазине торговой сети "Пятёрочка"... Однажды она